Ижевск. Удмуртия. В УдГУ открыли первый в Удмуртии региональный экспериментально-тренировочный полигон беспилотных систем. Об этом сообщается на сайте вуза.

В университете реализуются образовательные программы «Беспилотные системы» и «Автоматическое управление в робототехнических системах». Помимо этого, в вузе разрабатывают инновационные модели промышленных сервисных БПЛА и проводятся исследования по технологиям использования беспилотников для оценки устойчивости ландшафтов.

Для развития этой деятельности в рамках госпрограммы «Приоритет-2030» в университете создали центр компетенций по разработке и применению БПЛА и технологий и лабораторию разработки беспилотных авиационных систем и систем автоматического управления беспилотниками.

Региональный экспериментально-тренировочный полигон открыли 28 февраля. Российская компания «Systems Video Graphics Animation» («Системы видеографической анимации») оснастила полигон локальной высокоскоростной системой позиционирования БПЛА для отработки алгоритмов их автономного функционирования.

На полигоне создана контролируемая среда для проведения испытаний БАС, которая обеспечивает безопасность испытаний и полётов, также помещение предоставляет оптимальные условия для тестирования и настройки БАС.

Здесь можно разрабатывать и тестировать новые технологии, оборудование и системы для БАС, а также проводить соревнования. Полигон закрытого типа будут использовать в образовательных и научных целях в любое время. Для этого не потребуется получать какое-либо разрешение.

Напомним, что соглашение о создании полигона между УдГУ и ГК «Беспилотные системы» было подписано 6 сентября 2024 года.