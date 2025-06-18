Расчёт разведывательно-ударных дронов от ижевской компании «Зала» выследил и поразил американскую гаубицу «М777». Об этом сообщает пресс-служба компании.

Цель была поражена в ходе наступательной операции на Южно-Донецком направлении. Сначала гаубицу обнаружил разведывательный БПЛА «ZALA Z-16», а затем прямым попаданием она была уничтожена барражирующим боеприпасом «Ланцет».

По данным из открытых источников, с начала СВО «Ланцеты» уничтожили более 200 единиц данных орудий.

Напомним, ранее пресс-служба «ZALA» опубликовала кадры поражения «Ланцетом» украинского безэкипажного катера в Чёрном море.