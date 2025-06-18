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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Кадры выслеживания и уничтожения американской гаубицы «Ланцетом» показало Минобороны России

13:00, 18 июня, 2025
Роман Перевощиков
журналист
Кадры выслеживания и уничтожения американской гаубицы «Ланцетом» показало Минобороны России
13:00, 18 июня, 2025
Роман Перевощиков
журналист
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#СВО\n#БПЛА\n#дрон\n#Ланцет\n#ZALA
Источник фото: скриншот видео Минобороны России
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Всего с начала СВО ижевские дроны поразили более 200 единиц данных орудий.

Расчёт разведывательно-ударных дронов от ижевской компании «Зала» выследил и поразил американскую гаубицу «М777». Об этом сообщает пресс-служба компании.

Цель была поражена в ходе наступательной операции на Южно-Донецком направлении. Сначала гаубицу обнаружил разведывательный БПЛА «ZALA Z-16», а затем прямым попаданием она была уничтожена барражирующим боеприпасом «Ланцет».

По данным из открытых источников, с начала СВО «Ланцеты» уничтожили более 200 единиц данных орудий.

Напомним, ранее пресс-служба «ZALA» опубликовала кадры поражения «Ланцетом» украинского безэкипажного катера в Чёрном море.

 

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13:00, 18 июня, 2025
Роман Перевощиков
журналист
106
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#СВО\n#БПЛА\n#дрон\n#Ланцет\n#ZALA