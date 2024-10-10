Делегация из Беларуси ознакомилась в Ижевске с производством БПЛА

Ижевск. Удмуртия. Делегаты Белорусско-Российской межправительственной комиссии по военно-техническому сотрудничеству посетила ещё два оборонных предприятия в Ижевске. Об этом сообщает официальный ТГ-канал Госкомвоенпрома Беларуси.

Участники делегации посетили производственную площадку ZALA AERO GROUP, где ознакомились с новейшими образцами беспилотных комплексов, барражирующих боеприпасов серии «Ланцет» и другими разработками. В ходе рабочего совещания стороны отметили необходимость укрепления и создания новых условий для дальнейшего развития стратегического партнёрства в области обеспечения стабильности и безопасности.

Также делегаты посетили концерн «Калашников», сопредседатели комиссии встретились с руководством концерна, посетили производственные цеха, ознакомились с линейкой производимого стрелкового оружия, а также изделиями специального производства.

Напомним, также межправительственная комиссия посетила ИЭМЗ «Купол», где ознакомилась с производством систем ПВО малой дальности.