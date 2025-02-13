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Полигон БПЛА на базе УдГУ откроют в конце февраля

16:40, 13 февраля, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
Полигон БПЛА на базе УдГУ откроют в конце февраля
16:40, 13 февраля, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
61
0
#Ижевск\n#УдГУ\n#БПЛА\n#полигон
Источник фото: vk.com (Галина Мерзлякова)
61
0

Он появился в рамках программы «Приоритет-2030».

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске на базе УдГУ в конце февраля откроют полигон БПЛА. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказала ректор вуза Галина Мерзлякова.  

Закрытый испытательный полигон беспилотных летательных аппаратов создали в рамках реализации программы «Приоритет-2030». Напомним, что его планировали оснастить высокоскоростной системой позиционирования БПЛА для отработки алгоритмов автономного функционирования БАС.  

Помимо полигона в университете создают лабораторию по разработке БАС, где будут проводиться фундаментальные и прикладные исследования в области беспилотных авиационных систем и автоматического управления беспилотниками. 

16:40, 13 февраля, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
61
0
#Ижевск\n#УдГУ\n#БПЛА\n#полигон