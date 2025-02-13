Ижевск. Удмуртия. В Ижевске на базе УдГУ в конце февраля откроют полигон БПЛА. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказала ректор вуза Галина Мерзлякова.

Закрытый испытательный полигон беспилотных летательных аппаратов создали в рамках реализации программы «Приоритет-2030». Напомним, что его планировали оснастить высокоскоростной системой позиционирования БПЛА для отработки алгоритмов автономного функционирования БАС.

Помимо полигона в университете создают лабораторию по разработке БАС, где будут проводиться фундаментальные и прикладные исследования в области беспилотных авиационных систем и автоматического управления беспилотниками.