68 сотрудников минприроды Удмуртии обучились управлению беспилотниками

Ижевск. Удмуртия. Сотрудники министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртской Республики проходят обучение управлению беспилотниками, применяемыми в наблюдении за лесами в пожароопасный период. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минприроды.

На данный момент обучение прошли 68 человек. В дальнейшем они смогут применять беспилотники в своей работе. Кроме того, в рамках национального проекта «Беспилотные авиационные системы» в лесничества Удмуртской Республике поступят 20 новых беспилотных летательных аппаратов.

Дроны уже успешно применяются в наблюдении за пожарной ситуацией в лесах республики. На вооружении «Удмуртлеса» стоит 35 БПЛА. Всего по национальному проекту «Беспилотные авиационные системы» Удмуртия получит более 60 летательных аппаратов.

Напомним, что беспилотники также используются для защиты от браконьеров, «чёрных лесорубов» и для контроля за работой лесозаготовителей. Для развития беспилотной инфраструктуры летом 2022 года в Сарапуле организовали стационарный диспетчерский пункт с 15-метровой антенной-передатчиком. Он позволяет перебрасывать дроны из других регионов, перенимая управление в диспетчерском пункте.

В декабре 2023 года сообщалось, что помогать в выявлении лесных пожаров беспилотниками будет искусственный интеллект — система «Лесоохранитель». Предполагалось, что она появится в 11 точках, где требуется постоянное наблюдение за лесным фондом.

В уходящем году мониторинг пожарной ситуации в лесах беспилотниками Минприроды Удмуртии начался 25 апреля. Одним из последних крупных пожаров таким образом обнаружили у деревни Кильмезь Сюмсинского района.