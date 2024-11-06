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Более 9 млн рублей готов направить «Ижводоканал» на средства противодействия БПЛА

16:30, 06 ноября, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
Более 9 млн рублей готов направить «Ижводоканал» на средства противодействия БПЛА
16:30, 06 ноября, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
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#Ижевск\n#Ижводоканал\n#БПЛА
Источник фото: unsplash.com (Erik Odiin)
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Соответствующий лот появился на портале госзакупок.

Ижевск. Удмуртия. МУП «Ижводоканал» в столице Удмуртии планирует закупить средства противодействия беспилотным летательным аппаратам в количестве четырёх штук. Соответствующий лот появился на портале госзакупок

Начальная (максимальная) цена потенциального договора составляет 9 291 000 рублей. Окончание подачи заявок на конкурс — 13 ноября 2024 года.

Напомним, что «Ижводоканал» основное предприятие столицы ВПК России — Ижевска, которое обеспечивает население чистой питьевой водой, а также контролирует систему водоотведения (канализация). Исправная работа всех систем является основой санитарного и экологического благополучия города.

16:30, 06 ноября, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
120
0
#Ижевск\n#Ижводоканал\n#БПЛА