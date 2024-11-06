Более 9 млн рублей готов направить «Ижводоканал» на средства противодействия БПЛА

Ижевск. Удмуртия. МУП «Ижводоканал» в столице Удмуртии планирует закупить средства противодействия беспилотным летательным аппаратам в количестве четырёх штук. Соответствующий лот появился на портале госзакупок.

Начальная (максимальная) цена потенциального договора составляет 9 291 000 рублей. Окончание подачи заявок на конкурс — 13 ноября 2024 года.

Напомним, что «Ижводоканал» основное предприятие столицы ВПК России — Ижевска, которое обеспечивает население чистой питьевой водой, а также контролирует систему водоотведения (канализация). Исправная работа всех систем является основой санитарного и экологического благополучия города.