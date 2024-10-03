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На Украине завели дело на генерального конструктора Zala Aero Group в Ижевске

16:00, 03 октября, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
На Украине завели дело на генерального конструктора Zala Aero Group в Ижевске
16:00, 03 октября, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
36
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#Ижевск\n#Украина\n#БПЛА
Фото: kremlin.ru
36
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Александра Захарова заподозрили в «пособничестве в ведении агрессивной войны».

Ижевск. Удмуртия. Служба безопасности Украины сообщила о заочных обвинениях главному конструктору компании Zala Aero Group из Ижевска Александру Захарову, занимающегося разработкой БПЛА «Ланцет». Об этом сообщается в официальном ТГ-канале СБУ.

Служба безопасности собрала доказательную базу на Александра Захарова — владельца и главного конструктора российской компании ZALA Aero Group, которая разрабатывает беспилотные системы. На сегодня это предприятие, базирующееся в Ижевске, является одним из крупнейших производителей боевых дронов для военных формирований страны», — говорится в сообщении ведомства.

Там уточнили, что среди основных образцов БПЛА компании — дроны типа «Ланцет», а также новейшие разведывательные беспилотники ZALA Z-16 и ZALA Z-20. По имеющимся данным СБУ, с начала СВО предприятие изготовило почти 5 тыс. беспилотников.

«Обычно [Россия] использует ланцеты как дроны-камикадзе для прямых атак по украинской бронетехнике, а дроны ZALA осуществляют поиск потенциальных целей, корректируют по ним огонь, а после поражения фиксируют последствия ударов», — отмечается в сообщении.

На основании полученных доказательств следователи Службы безопасности Украины сообщили Александру Захарову, что он подозревается в преступлениях по части 2 статьи 437 УК Украины «Пособничество в ведении агрессивной войны, совершенное по предварительному сговору группой лиц».

Поскольку подозреваемый находится на территории России, продолжаются комплексные меры для привлечения его к ответственности за преступления против Украины, отметили в СБУ.

16:00, 03 октября, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
36
0
#Ижевск\n#Украина\n#БПЛА