На выходных беспилотники будут барражировать над тремя районами Удмуртии

Ижевск. Удмуртия. Беспилотники Минприроды Удмуртии будут барражировать над тремя районами республики. Об этом сообщает региональный Комитет по делам ГО и ЧС.

«На территории Кизнерского, Селтинского и Сюмсинского лесничеств прогнозируется установление 3 класса пожарной опасности. В связи с этим с 28 по 30 сентября с 14:00 до 18:00 Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртии будет организован авиационный мониторинг пожарной опасности в лесах на землях лесного фонда этих лесничеств», — говорится в сообщении комитета.

В случае обнаружения даже небольшого возгорания в лесу жителей Удмуртии просят звонить на прямую линию лесной охраны по телефонам: 8 (800) 100-94-00, 8 (3412) 27-13-60.