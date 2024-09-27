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На выходных беспилотники будут барражировать над тремя районами Удмуртии

11:05, 27 сентября, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
На выходных беспилотники будут барражировать над тремя районами Удмуртии
11:05, 27 сентября, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
54
0
#Удмуртия\n#Минприроды Удмуртии\n#БПЛА\n#пожарная безопасность
Фото: vk.com/gkchs_18
54
0

Минприроды республики проведёт мониторинг пожарной опасности.

Ижевск. Удмуртия. Беспилотники Минприроды Удмуртии будут барражировать над тремя районами республики. Об этом сообщает региональный Комитет по делам ГО и ЧС.

«На территории Кизнерского, Селтинского и Сюмсинского лесничеств прогнозируется установление 3 класса пожарной опасности. В связи с этим с 28 по 30 сентября с 14:00 до 18:00 Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртии будет организован авиационный мониторинг пожарной опасности в лесах на землях лесного фонда этих лесничеств», — говорится в сообщении комитета.

В случае обнаружения даже небольшого возгорания в лесу жителей Удмуртии просят звонить на прямую линию лесной охраны по телефонам: 8 (800) 100-94-00, 8 (3412) 27-13-60.

11:05, 27 сентября, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
54
0
#Удмуртия\n#Минприроды Удмуртии\n#БПЛА\n#пожарная безопасность