Школьница из Ижевска создала беспилотник для МЧС

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске ученица академии «Калашников» разработала беспилотник для МЧС. Об этом сообщает пресс-служба концерна «Калашников».

Вера Кондюрина обучается в академии по направлению «Аэро». Изначально она задумала создать универсальную автономную или полуавтономную площадку для безопасной установки сейсмодатчиков в зоне чрезвычайной ситуации. В результате у неё получился БПЛА массой до 5 кг, оснащённый электролебёдкой с закрепленным на конце электромагнитом, на который крепится сейсмодатчик. Это устройство может дистанционно определять степень повреждения здания и обезопасить специалистов, которые разбирают в нём завалы, эвакуируют пострадавших и проводят спасательные работы.

Вера Кондюрина вместе с представителями ГК «Тихие крылья» уже протестировала своё устройство. По итогу испытаний опытные тестировщики и пилоты дали школьнице развёрнутые рекомендации.

Отмечается, что сотрудники МЧС подтверждают наличие спроса на подобные технические решения. Использование такого беспилотника существенно снизит угрозу жизни и здоровью сотрудников ведомства во время аварийно-спасательных работ.

«В условиях Удмуртии предлагаемую систему можно модифицировать для доставки медикаментов, оборудования и припасов в зоны тушения лесных и торфяных пожаров», — заявил начальник отделения организации и контроля применения беспилотных авиационных систем ГУ МЧС России по Удмуртии Филипп Петров.