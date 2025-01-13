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Компания «ZALA» разработала новую пусковую установку для большого «Ланцета»

15:05, 13 января, 2025
Роман Перевощиков
журналист
Компания «ZALA» разработала новую пусковую установку для большого «Ланцета»
15:05, 13 января, 2025
Роман Перевощиков
журналист
698
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#беспилотник\n#БПЛА\n#СВО
Источник фото: скриншот видео из Телеграм-канала ZALA
698
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Её сможет переносить и собирать один человек.

Ижевск. Удмуртия. Ижевская компания «ZALA» представила новую пусковую установку под своё «Изделие 51». Об этом сообщается в Телеграм-канале компании.

«Изделие 51» – это самый крупный барражирующий боеприпас серии «Ланцет» с массой боевой части в пять килограмм.

Ранее запуск «Ланцета» производился с пусковой установки, расположенной на базе пикапа или другой техники.

«Новая конструкция пусковой установки для «Изделия 51» представляет собой компактное и легкое устройство, которое оператор «Ланцета» может переносить вручную. Это позволяет производить запуск на значительном удалении от места размещения наземной станции управления», – говорится в сообщении.

На сборку конструкции для запуска боеприпаса потребуется один человек и не более минуты времени. Разборка после запуска не требуется.

В «ZALA» также добавляют, что компактная пусковая установка на сегодняшний день успешно прошла все испытания в боевых условиях и выпускается серийно.

15:05, 13 января, 2025
Роман Перевощиков
журналист
698
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#беспилотник\n#БПЛА\n#СВО