Компания «ZALA» разработала новую пусковую установку для большого «Ланцета»

Её сможет переносить и собирать один человек.
Ижевск. Удмуртия. Ижевская компания «ZALA» представила новую пусковую установку под своё «Изделие 51». Об этом сообщается в Телеграм-канале компании.
«Изделие 51» – это самый крупный барражирующий боеприпас серии «Ланцет» с массой боевой части в пять килограмм.
Ранее запуск «Ланцета» производился с пусковой установки, расположенной на базе пикапа или другой техники.
«Новая конструкция пусковой установки для «Изделия 51» представляет собой компактное и легкое устройство, которое оператор «Ланцета» может переносить вручную. Это позволяет производить запуск на значительном удалении от места размещения наземной станции управления», – говорится в сообщении.
На сборку конструкции для запуска боеприпаса потребуется один человек и не более минуты времени. Разборка после запуска не требуется.
В «ZALA» также добавляют, что компактная пусковая установка на сегодняшний день успешно прошла все испытания в боевых условиях и выпускается серийно.