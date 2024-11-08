Директор «Ижводоканала»: объекты нашего предприятия нуждаются в защите

Ижевск. Удмуртия. Директор «Ижводоканала», депутат Государственного совета Удмуртии Дмитрий Муханов прокомментировал «Сусанину» ситуацию с закупкой средств противодействия БПЛА. Ранее сообщалось, что на сайте госзакупок появился лот на эту тему суммой более 9 млн рублей.

«То, что в нашем ведении находятся объекты, критически важные для инфраструктуры крупного города, известно всем. Как известно и другое: реальная угроза их повреждения сегодня имеет место. Это мы видим не только на примере регионов, находящихся непосредственно вблизи от линии боевого соприкосновения, но и по случаям атаки важных объектов соседних с нами республик и областей. И защита таких сооружений — зона ответственности владельцев и руководителей таких объектов. Мы понимаем, что при их повреждении существует вероятность потерять городские системы водоснабжения и водоотведения, что будет равнозначно техногенной катастрофе немалого масштаба», — сказал Дмитрий Муханов.

Он подчеркнул, что надеяться, что кто-либо придёт со стороны и организует защиту объектов, поставит соответствующее оборудование, обучит специалистов в сегодняшних условиях не приходится.

«Поэтому мы вынуждены принимать самостоятельные решения для выполнения актуальной задачи. Таким образом, мы пришли к выводу, что защищаться необходимо, но делать это нужно с учётом наших возможностей с точки зрения цены и качества», — резюмировал директор «Ижводоканала».