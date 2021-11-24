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Школы Удмуртии получили 110 новых школьных автобусов

17:30, 24 ноября, 2021
Андрей Бирюков
Школы Удмуртии получили 110 новых школьных автобусов
17:30, 24 ноября, 2021
Андрей Бирюков
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#Удмуртия\n#Ижевск\n#образование\n#школа
Фото: ИА Сусанин
189
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Они пойдут как в районы, так и в города, включая Ижевск и Сарапул.

Ижевск. Удмуртия. Школам Удмуртии передали документы и ключи от автобусов для перевозки учеников. Торжественное мероприятие состоялось в понедельник, 22 ноября, в Ижевске.

Министр образования и науки Удмуртской Республики Светлана Болотникова сообщила, что на федеральные средства региону выделили 110 автобусов: 71 ПАЗ, 36 ГАЗов и 3 УАЗа. Машины поставлены в те муниципалитеты, которые подавали соответствующие заявки — это почти все районы и города, включая Ижевск и Сарапул. При этом большая часть идёт на замену старых — которым более 10 лет. Общая стоимость всех — 226 млн рублей. 

Все машины уже поступили, в ближайшие дни их все передадут получателям. Первая партия уже отправилась по районам в понедельник, 22 ноября. 

Благодаря новым школьным автобусам удалось открыть 16 маршрутов, а 10 других будут разгружены. Машины будут не только возить школьников к месту учёбы, но и доставлять их на соревнования и конкурсы. 

«Все автобусы — 2021 года выпуска, оснащены тахографами, ГЛОНАСС и всем необходимым с точки зрения безопасности», — рассказала Светлана Болотникова. 

17:30, 24 ноября, 2021
Андрей Бирюков
189
0
#Удмуртия\n#Ижевск\n#образование\n#школа
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