В Удмуртии усилят меры безопасности в школах после стрельбы в Казани

Классным руководителям поручили следить за сообщениями учеников в чатах.

Ижевск. Удмуртия. После стрельбы в школе в Казани в Удмуртии усилят меры безопасности в образовательных учреждениях. Такое поручение во вторник, 11 мая, дал глава Удмуртской Республики Александр Бречалов. По его словам, необходимо уделить особое внимание не только школах, вузам, учреждениям СПО и детским садам, но и торгово-развлекательным центрам, где часто бывают подростки.

Как рассказала министр образования и науки Удмуртии Светлана Болотникова, всем руководителям учреждений даны указания проверить, как организован пропускной режим. Кроме того, предстоит провести повторные инструктажи с сотрудниками о действиях в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.

Классных руководителей попросили внимательно следить за перепиской детей в чатах и их настроениями.

Напомним, что утром 11 мая произошло нападение на школу № 175 в Казани. Один из нападавших задержан, второй – ликвидирован. По данным Интерфакса, семь человек погибли, 16 находятся в больнице.