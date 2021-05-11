СМИ сообщили о гибели 9 человек в результате нападения на школу в Казани

В здании прогремел взрыв и была стрельба.



Казань Татарстан. Число жертв стрельбы и взрыва в казанской школе № 175 достигло 9 человек. Об этом сообщает телеканал «360 градусов» со ссылкой на Теlеlgrаm-канал Ваzа.

Также издание отмечает, что пострадали 10 человек. Среди них есть дети. Количество погибших у разных источников варьируется, называются и меньшие цифры.

По данным того же Теlеlgrаm-канала, стрельбу и взрыв мог устроить 19-летний Ильназ Галявиев, его задержали. У него был сообщник.

В настоящее время из учебного заведения эвакуируют детей и педагогов.