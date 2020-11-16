Это образовательные учреждения №39 и №79.

Ижевск. Удмуртия. Две коррекционные школы Ижевска оснастили современным учебным оборудованием. Образовательные учреждения получили гранты в рамках нацпроекта «Образование».



Общая сумма средств составила 15,6 млн рублей. Их направили на обновление мастерских для уроков технологии, оборудование кабинетов педагогов-психологов, учителей-дефектологов, учителей-логопедов, закупку диагностических комплектов, коррекционно-развивающих и дидактических средств обучения в школах №39 и №79.



В 39-й школе учатся дети с задержкой психического развития и расстройствами аутистического спектра. Сейчас там ввели новые направления. Это «Обувное дело», «Столярное дело» и «Свечное дело». Школьники, которые будут обучаться первой деятельности, смогут сотрудничать с обувными мастерскими. Предприниматели возьмут детей к себе на практику с возможностью дальнейшего трудоустройства.

Также в школе закупили современное оборудование. Это, в том числе, компьютерная техника, виртуальные лаборатории, электронные учебные пособия и ученические микроскопы, ноутбуки и интерактивный глобус.



В 79-й школе, где идет упор на профильный труд, закупили вышивальные машины с сенсорным экраном, производственные швейные машины, ручной ткацкий станок, гладильные системы и отпариватели для одежды. В столярных мастерских появились станки лазерной резки, а в кабинете домоводства — новая бытовая техника.

Всего в 2020-2024 годах гранты на обновление материально-технической базы получат 12 коррекционных школ в Удмуртии. Отметим, что в регионе числится 31 школа такой направленности.