Три лицея Ижевска не будут набирать учеников в начальные классы

В образовательных организациях увеличат количество пятых классов.

Ижевск. Удмуртия. В лицеи №41, №14 и экономико-математический лицей №29 Ижевска не будут набирать учеников в начальные классы. Об этом сообщает пресс-служба Минобразования Удмуртской Республики.

В феврале учреждения получили статус базовых школ Российской академии наук. По всей стране таких образовательных организаций всего 108. Главный критерий отбора школ - высокие результаты качества образования. Благодаря статусу учеников будут ориентировать на научную деятельность.

Записывать детей в школу будут в результате конкурсного отбора, рассказала министр образования Удмуртии Светлана Болотникова. Такой порядок предусмотрен потому, что программы обучения будут сложными и осилить их смогут не все ребята.

Прием в школы РАН будет проходить только с 5 класса. Количество учеников не сократится, вместо первых классов увеличат количество пятых.

Из федерального бюджета на работу таких учреждений будут выделять до 5 млн рублей.

Напомним, 20 февраля депутаты Гордумы Ижевска приняли решение передать лицеи №№14,41 и 29, а также 11 школ безвозмездно в собственность Удмуртии.