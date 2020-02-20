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Ижевск передаст в собственность Удмуртии три лицея и 11 школ

14:52, 20 февраля, 2020
Юрий Абашев
Ижевск передаст в собственность Удмуртии три лицея и 11 школ
14:52, 20 февраля, 2020
Юрий Абашев
398
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#лицеи\n#школы
Фото: yandex.ru
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Лицеи станут базовыми для Российской академии наук.

Ижевск. Удмуртия. Депутаты городской думы Ижевска решили передать безвозмездно в республиканскую собственность лицеи №41, №14 и №29, а также 11 школ для учащихся с ограниченными возможностями. Инициатива одобрена большинством голосов на 41 сессии городского парламента.

Данный вопрос вызвал горячее обсуждение среди депутатов. Некоторые были несогласны с безвозмездной передачей школ республике и «превращением их в ещё более элитные». С другой стороны, у школ появляется возможность выйти на новый уровень.

«Для директоров, для управления образования и республиканского Минобра это процесс развития. Это новый качественный уровень образования, рост возможностей для педагогов и учеников. Трудовые коллективы, отлично себя зарекомендовавшие себя, продолжат работать в этих школах», - сказал глава Ижевска Олег Бекмеметьев.

По его словам, те дети, которые уже учатся в начальных классах переданных школ, также продолжат получать образование без всяких проблем и перемещений.

«Очень важно провести череду круглых столов, чтобы ответить на все вопросы людей, их много, но мы готовы терпеливо на них отвечать хоть по десять раз. Информацию нужно довести до всех», - отметил Бекмеметьев.

Решение о передаче лицеев приняли в рамках и исполнения указа президента России о создании в регионах базовых школ Российской академии наук. Они будут ориентироваться на выявление и обучение талантливых детей, построение их карьеры в научной и высокотехнологической сфере.

Школы-интернаты же передадут в соответствии с планом-графиком, по которому органы местного самоуправления лишаются полномочий предоставлять образование детям с ограниченными возможностями. К этим учреждениям относятся школы-интернаты №13 и №15, школы №№ 39, 92, 75, 4, 256, 101, 23, 47 и 79.

Напомним, что глава Удмуртии Александр Бречалов сообщил о том, что в республике в 2020 году начнут строить 3 школы.

14:52, 20 февраля, 2020
Юрий Абашев
398
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#лицеи\n#школы

 

 

 


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