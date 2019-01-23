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Удмуртия планирует закупить 12 школьных автобусов в 2019 году

16:24, 23 января, 2019
Диана Ворончихина
16:24, 23 января, 2019
Диана Ворончихина
113
0
#дети\n#образование\n#Ижевск\n#транспорт\n#Удмуртия\n#школа\n#новости\n#автобус
Фото: пресс-служба министерства образования Удмуртии
113
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Они заменят те автобусы, срок эксплуатации которых превысил 10 лет.

Ижевск. Удмуртия. В 2019 году школы Удмуртии получат 12 новых автобусов. Как сообщает пресс-служба министерства образования региона, закупка будет совершена за счет республиканских средств.

Эти автобусы заменят те, срок эксплуатации которых превысил 10 лет.

Отметим, что 24 и 25 января общеобразовательным учреждениям Удмуртии вручат очередную партию автобусов:

- ГАЗ (вместимостью 10-12 человек и 15-17 человек) получат школы Вавожского, Воткинского, Завьяловского (два автобуса), Кизнерского, Киясовского, Малопургинского, Шарканского, Ярского районов.

- ПАЗ (вместимостью 20-23 человека и 26-29 человек) получат Балезинский, Глазовский (два автобуса), Дебесский, Завьяловский, Каракулинский, Можгинский, Сарапульский, Шарканский, Якшур-Бодьинский районы, МБОУ «СОШ № 17» Ижевска и Республиканский лицей-интернат.

Напомним, что на покупку этих транспортных средств в 2018 году были выделены деньги из федерального бюджета. В конце декабря 2018 года состоялась передача первой партии из 12 автобусов

16:24, 23 января, 2019
Диана Ворончихина
113
0
#дети\n#образование\n#Ижевск\n#транспорт\n#Удмуртия\n#школа\n#новости\n#автобус

 

 

 


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