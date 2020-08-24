Концерты и фестиваль афрокультуры: в Ижевске пройдет фольклорная неделя

Для жителей города бесплатно выступят народные ансамбли.





Ижевск. Удмуртия. Фольклорная неделя пройдет в Ижевске с 24 по 29 августа. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Популярные народные ансамбли Удмуртии будут выступать для горожан в скверах города ежедневно с 19:00 до 20:00. Программа мероприятий:

— 24 августа — концерт ансамбля «Танок» на площадке Открытого сада;



— 25 августа — концерт ансамбля «Танок» в Рябиновом сквере;



— 26 августа — концерт ансамбля «Италмас» в сквере Победы;



— 27 августа — концерт театра «Айкай» в сквере оружейника Драгунова;



— 28 августа — концерт театра «Айкай» в Березовой роще.

29 августа мероприятия пройдут сразу на трех площадках:

— 15:00 — фестиваль африканской культуры в фан-зоне парка имени Кирова;

— 12:00-13:00, 19:00-20:00 — «Фольклорная мозаика» на площади у Монумента «Дружба народов»;

— 20:00-21:00 — этнопроект «Эктоника» на Центральной площади.

Отметим, что все мероприятия пройдут в рамках фестиваля «Лето в городе». Он стартовал в начале августа с музыкальной недели. В парках и скверах Ижевска бесплатно выступали артисты филармонии. Неделю с 17 по 23 августа посвятили театральной тематике.