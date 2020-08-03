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Лето в городе: Ижевск ждет 7-недельный фестиваль музыки, спорта и театра

10:10, 03 августа, 2020
Анна Торхова
Лето в городе: Ижевск ждет 7-недельный фестиваль музыки, спорта и театра
10:10, 03 августа, 2020
Анна Торхова
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#фестиваль\n#лето
Фото: Олег Бекмеметьев
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Программа начнется с проекта Удмуртской филармонии.

Ижевск. Удмуртия. Фестиваль «Лето в городе» стартует в Ижевске во вторник. Об этом на своей странице в соцсети Вконтакте сообщил глава города Олег Бекмеметьев.

К юбилею Ижевска для горожан подготовили музыкальные, спортивные, театральные и литературные программы. Фестиваль продлится 7 недель и завершится 20 сентября празднованием Дня оружейника и Дня города. 

Гостей ждут каждый день в скверах и парках города, а по субботам – на заключительных мероприятиях недели на Центральной площади. 

Первая неделя начнется с проекта Удмуртской госфилармонии «музыка летом».

4 августа в 21:00 – струнный квартет в парке Кирова;

5 августа в 19:00 – оркестр «Золотая мелодия» «Кот в сапогах» в сквере у Вечного огня;

6 августа в 19:30 в сквере оружейника Драгунова выступят солисты оркестра «Арсенал-бэнд»;

7 августа в 19:00 в Открытом саду «Век русского романса» исполнят оркестр «Золотая мелодия» и капелла Удмуртии.

В субботу, 8 августа, в 21:00 начнется Оупен-эйр к 180-летию Петра Чайковского от государственного симфонического оркестра республики.

10:10, 03 августа, 2020
Анна Торхова
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#фестиваль\n#лето

 

 

 


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