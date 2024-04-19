«Бабушки из Бураново» выступили на концерте Ильи Тишина в Ижевске

Ижевск. Удмуртия. Певец и музыкант Илья Тишин дал в Ижевске концерт. Он прошёл 18 апреля в пространстве ресторана «Пряный кролик».

Имя ижевского артиста Ильи Тишина известно не одному поколению публики. Он сольно и в разных своих проектах играет в жанрах рок, поп-рок, брит-поп, инди и гранж. На счету — пять лонгплеев, несколько EP и синглов.

На концерте были исполнены песни из репертуара групп Sappy, «ТИШИН», каверыв, песни из нового альбома; а также зрители услышали пять новых премьер песен. Для этого концерта Илья Тишин расширил состав группы и пригласил своих друзей-музыкантов.

Среди них: Дмитрий Фёдоров, Виталий Тюрин, Елизавета Кацуро, Lisa Katsuro, DAMAKIDANO, Софи Гусарова, вокально-хоровой ансамбль Ensolei ижевской ДШИ №4, и прославленный коллектив «Бабушки из Бураново».