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«Бабушки из Бураново» выступили на концерте Ильи Тишина в Ижевске

16:20, 19 апреля, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
«Бабушки из Бураново» выступили на концерте Ильи Тишина в Ижевске
16:20, 19 апреля, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
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#Ижевск\n#концерты\n#Илья Тишин\n#Бабушки из Бураново
Фото: ИА «Сусанин» (Анна Торхова)
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Билеты на мероприятие были раскуплены за две недели.

Ижевск. Удмуртия. Певец и музыкант Илья Тишин дал в Ижевске концерт. Он прошёл 18 апреля в пространстве ресторана «Пряный кролик».

Имя ижевского артиста Ильи Тишина известно не одному поколению публики. Он сольно и в разных своих проектах играет в жанрах рок, поп-рок, брит-поп, инди и гранж. На счету — пять лонгплеев, несколько EP и синглов. 

На концерте были исполнены песни из репертуара групп Sappy, «ТИШИН», каверыв, песни из нового альбома; а также зрители услышали пять новых премьер песен. Для этого концерта Илья Тишин расширил состав группы и пригласил своих друзей-музыкантов.

Среди них: Дмитрий Фёдоров, Виталий Тюрин, Елизавета Кацуро, Lisa Katsuro, DAMAKIDANO, Софи Гусарова, вокально-хоровой ансамбль Ensolei ижевской ДШИ №4, и прославленный коллектив «Бабушки из Бураново». 

16:20, 19 апреля, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
79
0
#Ижевск\n#концерты\n#Илья Тишин\n#Бабушки из Бураново