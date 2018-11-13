День удмуртского языка впервые отпразднуют в Москве

Мероприятия пройдут 27 ноября в 20:00 в библиотеке имени Чехова.

Ижевск. Удмуртия. В Москве впервые пройдет празднование Дня удмуртского языка. Как сообщают организаторы, мероприятия состоятся 27 ноября в 20:00 в библиотеке имени А.П. Чехова, Страстной бульвар, 6.

Программа:

- обзорная лекция Ольги Урасиновой «Введение в удмуртский язык»;

- обсуждение путей развития удмуртской поэзии в XX веке;

- обсуждение текущего положения удмуртского языка и реализации им статуса государственного языка в Удмуртской Республике.

Праздник приурочен к принятию закона «О государственных языках Удмуртской Республики и иных языках народов Удмуртской Республики», согласно которому удмуртский язык является государственным языком «родникового края».

Отметим, что в Ижевске уже не первый год проходят встречи и бесплатные курсы удмуртского языка для всех желающих.