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Более 130 артистов со всей планеты съедутся в Ижевск на цирковой фестиваль

15:06, 24 февраля, 2018
Дмитрий Стрелков
15:06, 24 февраля, 2018
Дмитрий Стрелков
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#Ижевск\n#цирк\n#фестиваль
Фото: Пресс-служба Госцирка УР
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Международный конкурс пройдёт с 7 по 11 марта.

Ижевск. Удмуртия. XI Международный фестиваль циркового искусства пройдёт с 7 по 11 марта 2018 года в Государственном цирке Удмуртской Республики. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

Ижевск успешно поддерживает статус одной из цирковых столиц мира. С 2008 года фестиваль стал неотъемлемой составляющей культурной жизни республики и её визитной карточкой.

Более 130 артистов из России, Китая, США, Италии, Франции, Португалии, Северной Кореи, Украины, Румынии порадуют зрителей Удмуртии яркими выступлениями.

В состав жюри вошли:

- Урс Пилс, вице-президент Международного фестиваля циркового искусства в Монте-Карло;

- Ли Чи, вице-президент Гаундунской акробатической ассоциации, худрук Китайского международного циркового фестиваля;

- Брюно Лалой, президент циркового фестиваля в Сен-Поль-ле-Дакс (Франция);

- Максим Никулин, генеральный директор «Московского цирка Никулина на Цветном бульваре».

На фестивале будет работать и детское жюри.

Программа фестиваля:

7 марта 13:00 и 19:00 - праздничное представление открытие фестиваля и программа А;

8 марта 11:00, 15:00 и 19:00 - представления и конкурсная программа Б;

9 марта 11:00, 15:00 и 19:00 - гала-представления;

10 марта 11:00 и 15:00 - гала-представления и награждение победителей;

11 марта 11:00 и 15:00 - гала-представления.

15:06, 24 февраля, 2018
Дмитрий Стрелков
513
0
#Ижевск\n#цирк\n#фестиваль

 

 

 

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