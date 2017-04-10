Выставка песочной графики пройдет в Ижевске

Открытие мероприятия состоится в пятницу, 14 апреля.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске откроется первая международная выставка песочной графики «Вне времени». Свою работу она начнет в пятницу, 14 апреля, с 19:00, в арт-центре «Грифон», сообщают организаторы.

Участие в экспозиции принимают 38 художников из разных городов и стран (Беларуси, Литвы, России и Украины). Основными идеями выставки стали популяризация песочного искусства; знакомство с художниками, которые им занимаются; знакомство зрителя с разными техниками песочной графики; объедение художников для развития песочного искусства.

«Используя сыпучую технику, художники sand art ХХI века создают свои работы песком. Фиксируют их цифровым фотоаппаратом, распечатывают с помощью техники высокого разрешения на различных материалах. С результатом этой работы Вы имеете возможность ознакомиться на выставке», - говорится в сообщении.