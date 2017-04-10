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      Выставка песочной графики пройдет в Ижевске

      11:51, 10 апреля, 2017
      Яна Шамаева
      11:51, 10 апреля, 2017
      Яна Шамаева
      36
      0
      #культура\n#Ижевск\n#выставка\n#Удмуртия\n#Грифон
      Фото: vk.com (Выставка песочной графики «Вне времени»)
      36
      0

      Открытие мероприятия состоится в пятницу, 14 апреля.

      Ижевск. Удмуртия. В Ижевске откроется первая международная выставка песочной графики «Вне времени». Свою работу она начнет в пятницу, 14 апреля, с 19:00, в арт-центре «Грифон», сообщают организаторы.

      Участие в экспозиции принимают 38 художников из разных городов и стран (Беларуси, Литвы, России и Украины). Основными идеями выставки стали популяризация песочного искусства; знакомство с художниками, которые им занимаются; знакомство зрителя с разными техниками песочной графики; объедение художников для развития песочного искусства.

      «Используя сыпучую технику, художники sand art ХХI века создают свои работы песком. Фиксируют их цифровым фотоаппаратом, распечатывают с помощью техники высокого разрешения на различных материалах. С результатом этой работы Вы имеете возможность ознакомиться на выставке», - говорится в сообщении.

      г. Сыктывкар. Анонс выставки "Вне времени"

      Uploaded by Анастасия Меленцова on 2017-04-08.

      11:51, 10 апреля, 2017
      Яна Шамаева
      36
      0
      #культура\n#Ижевск\n#выставка\n#Удмуртия\n#Грифон
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