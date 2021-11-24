Для предпринимателей Глазова вырастут налоговые ставки

Размер ставки не менялся с 2019 года.

Глазов. Удмуртия. В Глазове для индивидуальных предпринимателей вырастут налоговые ставки. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Вопрос был рассмотрен сарапульской думой. Совет по поддержке предпринимательства одобрил постепенное повышение налоговых ставок, которые были «заморожены» с 2019 года и составляли 0,6%.

«Необходимость пересмотра налогов связана еще и с изменением налоговых ставок на уровне регионального законодательства и исключением неравных условий для ведения бизнеса юрлицами и индивидуальными предпринимателями», — отметили в администрации.

Для административно-деловых и торговых центров в Удмуртии установлен рост ставок: 1,5% в 2022 году, 2% в 2023 году. Для бизнеса в жилых домах ставка составит 1,2% в 2022 и последующих годах.

Законодательство Удмуртии регулирует ставки для юрлиц, кроме индивидуальных предпринимателей. Для них они устанавливаются решениями городских дум.

В Глазове по регению городского парламента установлены следующие ставки. Для деловых, торговых и офисных объектов площадью до 1000 кв. метров: в 2022 года — 0,9%, в 2023 года — 1,2%, в 2024 году — 1,5%, в 2025 и последующих годах — 2%.

Налоговая нагрузка увеличится для 236 объектов в Глазове в 2023 году, когда подойдёт срок уплаты налога за 2022 год.

Также решением Гордумы были установлены льготы. Индивидуальные предприниматели, владеющие объектами площадью до 1000 кв. метров, освобождаются от уплаты налога на имущество за 2022 год с 50 кв. метров площади. Поддержка действует на 1 объект.



Напомним, что депутаты ижевской Гордума утвердили новую ставку налога на имущество граждан. В 2022 году она вырастет на 10% и составит 0,14% от кадастровой стоимости объекта.