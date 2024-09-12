Налоговую ставку в 0% при применении УСН продлили в Удмуртии до конца 2026 года

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии продлили действие налоговой ставки в 0% для налогоплательщиков — индивидуальных предпринимателей при применении упрощённой системы налогообложения и патентной системы налогообложения на территории республики. Предложение на сессии Госсовета УР озвучил зампредседателя парламента — председатель постоянной комиссии ГС УР по бюджету, налогам и финансам Наиль Мухамедзянов.

До сего дня в региональном законе срок действия такой нормы был определён до 31 декабря 2024 года. Теперь же предложено продлить действие до конца 2026 года.

«Пролонгация действующей нормы стала возможной в связи с тем, что 8 августа 2024 года принят Федеральный закон, который продлевает до 31 декабря 2026 года право субъектов Российской Федерации устанавливать ставку 0% для вновь зарегистрированных налогоплательщиков – индивидуальных предпринимателей при применении упрощённой системы налогообложения и патентной системы налогообложения», — пояснил Мухамедзянов.

Он подчеркнул, что данные изменения направлены на дополнительное стимулирование развития малого предпринимательства в производственной, социальной и научной сферах, в сфере бытовых услуг населению, вовлечения в предпринимательскую деятельность незанятого населения УР и содействия «выводу из тени» граждан, занимающихся предпринимательской деятельностью без надлежащего оформления предпринимательской деятельности.

Парламент принял закон в двух чтениях.