В Удмуртии в 2025 году не будут вводить туристический налог

Ижевск. Удмуртия. Туристический налог не станут вводить в Удмуртии в 2025 году. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства по туризму.

Ранее ряд федеральных и региональных СМИ ошибочно сообщили, что турналог введут в регионе в 2025 году. Такие слухи возникли из-за того, что 24 октября 2024 года совет депутатов Шарканского района решил ввести данный налог в своём районе с 1 января нового года. Позднее целесообразность налога была пересмотрена, и 26 декабря депутаты всё же отказались от идеи его внедрения. Документ был признан утратившим силу.

Отмечается, что отсутствие туристического налога позволит повысить конкурентоспособность Удмуртии среди других регионов, где развивается туризм. Также республика сможет поддержать лояльность среди потенциальных путешественников.

Напомним, что в 2024 году турпоток в Удмуртии впервые составил почти 1,7 млн человек.

Также в апреле 2024 года руководитель Минтуризма Удмуртии Юлия Бадаш объяснила, что пока рано говорить о введении в республике курортного сбора.