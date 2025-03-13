Ижевск. Удмуртия. По темпу роста налоговых и неналоговых доходов Удмуртия является лидером в Приволжском федеральном округе. Об этом сообщил глава правительства республики Роман Ефимов, передаёт портал udmurt.ru.

«Последние несколько лет ключевые отрасли экономики Удмуртии — а это в первую очередь промышленность — демонстрируют уверенный рост, благодаря которому увеличиваются доходы бюджета. По темпу роста налоговых и неналоговых доходов Удмуртия является лидером в Приволжском федеральном округе. Важно, что налоговые доходы, оставшиеся в распоряжении региона, продолжают расти», — подчеркнул премьер-министр.

Он отметил, что в 2024 году в бюджет Удмуртии поступило 135 млрд 416 млн рублей доходов. Выросли суммы уплаченных налогов на прибыль организаций (темп роста 127%), на доходы физических лиц (132%), по упрощенной системе налогообложения (148%), по транспортному налогу (114%), почти вдвое увеличились неналоговые доходы (198 %).

Благодаря работе предприятий региона с программами импортозамещения и гособоронзаказом большинство отраслей экономики Удмуртии продолжают активно развиваться. Индекс промышленного производства в 2024 году составил 110,9%. Это на 6,3% выше среднего уровня по стране. По данному показателю Удмуртия занимает 4 место в Приволжском федеральном округе.

«В 2024 году расходы бюджета Удмуртии составили 128 млрд 77 млн рублей. Из этой суммы на социальные направления было выделено более 95 млрд рублей, на поддержку реального сектора экономики — 26,5 млрд рублей, на строительство, ремонт дорог и обеспечение безопасности дорожного движения — более 10 млрд рублей, на поддержку предприятий АПК — 2 млрд 289 млн рублей. Выросли зарплаты работников бюджетной сферы. Так, расходы на оплату труда в прошлом году увеличились на 22% и составили 63,9 млрд рублей», — рассказала министр финансов Удмуртии Вера Сухих.