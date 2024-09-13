За 8 месяцев 2024 года в бюджет Удмуртии поступило 87,7 млрд рублей

Ижевск. Удмуртия. В бюджет Удмуртии за 8 месяцев 2024 года поступило 87,7 млрд рублей. Из них 19,5 млрд – это поступления из федерального бюджета, а 68,3 млрд – внутренние налоговые и неналоговые доходы. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Удмуртской Республики.

Больше всего денег принёс налог на прибыль организаций (59,7%), налог на доходы физических лиц (32,7%) и налог по Упрощённой системе налогообложения – (44,9%).

Расходы Удмуртии оказались в районе 74 млрд рублей, что на 9,8% выше, чем за тот же период прошлого года. Расходы на социальную сферу составили 57,5 млрд рублей или 77,7% суммы. На зарплаты бюджетникам ушло 36,9 млрд, на дороги – 5,2 млрд, на поддержку агропромышленного комплекса республики – 1,4 млрд рублей. На строительство и ремонт инфраструктурных объектов направлено 2,8 млрд, а на реализацию национальных проектов – 5,9 млрд рублей.

При этом объём государственного долга Удмуртии не изменился, он по-прежнему составляет 66,5 млрд рублей.