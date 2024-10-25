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Компании Ижевска с начала года вернули в бюджет 208 миллионов рублей

15:00, 25 октября, 2024
Роман Перевощиков
журналист
Компании Ижевска с начала года вернули в бюджет 208 миллионов рублей
15:00, 25 октября, 2024
Роман Перевощиков
журналист
120
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#налоги\n#долги\n#бизнес
Источник фото: unsplash.com (Doston Nabotov)
120
0

Из них в городской бюджет поступило 16 млн рублей.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске прошла межведомственная комиссия по ликвидации задолженностей организаций по налоговым и другим платежам. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

На заседание были приглашены представители компаний, которые имели долги перед бюджетом. С каждым из них обсуждали причины задолженностей, текущую экономическую ситуацию на предприятии и вопросы выплаты зарплат сотрудникам. Все компании должны погасить свои долги до конца 2024 года.

Со злостными неплательщиками муниципалитет продолжит претензионно-исковую работу.

При этом сообщается, что подобные заседания помогают улучшать налоговую дисциплину бизнеса. С начала года ижевские компании погасили долги на 208 млн рублей, из которых 16 млн отправилось в муниципальный бюджет. Эти деньги в основном идут на социальную сферу.

15:00, 25 октября, 2024
Роман Перевощиков
журналист
120
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#налоги\n#долги\n#бизнес