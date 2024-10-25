Компании Ижевска с начала года вернули в бюджет 208 миллионов рублей

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске прошла межведомственная комиссия по ликвидации задолженностей организаций по налоговым и другим платежам. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

На заседание были приглашены представители компаний, которые имели долги перед бюджетом. С каждым из них обсуждали причины задолженностей, текущую экономическую ситуацию на предприятии и вопросы выплаты зарплат сотрудникам. Все компании должны погасить свои долги до конца 2024 года.

Со злостными неплательщиками муниципалитет продолжит претензионно-исковую работу.

При этом сообщается, что подобные заседания помогают улучшать налоговую дисциплину бизнеса. С начала года ижевские компании погасили долги на 208 млн рублей, из которых 16 млн отправилось в муниципальный бюджет. Эти деньги в основном идут на социальную сферу.