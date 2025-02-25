Ижевск. Удмуртия. Ставку по налогу на прибыль для малых технологических компаний снизили в Удмуртии. Госсовет на сессии 25 февраля подержал предложение министра экономики республики Анны Слугиной.

Закон устанавливает с 1 января 2025 года по 31 декабря 2030 года налоговую ставку в размере 0% по налогу на прибыль организаций, подлежащему зачислению в бюджет субъекта Российской Федерации, для налогоплательщиков — российских организаций, зарегистрированных на территории Удмуртской Республики, включённых в реестр малых технологических компаний.

Налоговая ставка по налогу на прибыль организаций устанавливается в размере 25%. При этом в федеральный бюджет зачисляется сумма налога, исчисленная по налоговой ставке в размере 7%, а в региональный бюджет в размере 18%.

Министр экономики подчеркнула, что размер налоговой ставки снижается только в части налога, зачисляемого в региональный бюджет. При этом в законе субъекта Российской Федерации могут предусматриваться размеры пониженных налоговых ставок для разных видов МТК, а также дополнительные требования к ним и условия применения пониженных налоговых ставок.

Например, в Санкт-Петербурге региональная часть налога на прибыль для МТК уменьшена до 0%, в Псковской и Саратовской областях региональная часть налога снижена до 9 и 10% соответственно. По словам Анны Слугиной, налоговая льгота будет являться востребованной. В Удмуртии в установленном порядке зарегистрирована 62 МТК.