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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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В Удмуртии снизили ставку по налогу на прибыль для малых технологических компаний

13:05, 25 февраля, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
В Удмуртии снизили ставку по налогу на прибыль для малых технологических компаний
13:05, 25 февраля, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
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#Удмуртия\n#налоги
Источник фото: unsplash.com (StellrWeb)
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Приведёт к развитию и укреплению бизнеса.

Ижевск. Удмуртия. Ставку по налогу на прибыль для малых технологических компаний снизили в Удмуртии. Госсовет на сессии 25 февраля подержал предложение министра экономики республики Анны Слугиной.

Закон устанавливает с 1 января 2025 года по 31 декабря 2030 года налоговую ставку в размере 0% по налогу на прибыль организаций, подлежащему зачислению в бюджет субъекта Российской Федерации, для налогоплательщиков — российских организаций, зарегистрированных на территории Удмуртской Республики, включённых в реестр малых технологических компаний.

Налоговая ставка по налогу на прибыль организаций устанавливается в размере 25%. При этом в федеральный бюджет зачисляется сумма налога, исчисленная по налоговой ставке в размере 7%, а в региональный бюджет в размере 18%.

Министр экономики подчеркнула, что размер налоговой ставки снижается только в части налога, зачисляемого в региональный бюджет. При этом в законе субъекта Российской Федерации могут предусматриваться размеры пониженных налоговых ставок для разных видов МТК, а также дополнительные требования к ним и условия применения пониженных налоговых ставок.

Например, в Санкт-Петербурге региональная часть налога на прибыль для МТК уменьшена до 0%, в Псковской и Саратовской областях региональная часть налога снижена до 9 и 10% соответственно. По словам Анны Слугиной, налоговая льгота будет являться востребованной. В Удмуртии в установленном порядке зарегистрирована 62 МТК.

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13:05, 25 февраля, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
50
0
#Удмуртия\n#налоги