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Гордума Ижевска повысила ставку налога на имущество для физлиц

12:30, 14 ноября, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
Гордума Ижевска повысила ставку налога на имущество для физлиц
12:30, 14 ноября, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
384
0
#Ижевск\n#налоги
Источник фото: ИА «Сусанин»
384
0

Речь идёт о владельцах четырёх объектов с кадастровой стоимостью каждого выше 300 млн рублей.

Ижевск. Удмуртия. Гордума Ижевска внесла изменения в своё решение «О налоге на имущество физических лиц на территории города». Принятый на сессии 14 ноября проект был разработан с целью приведения в соответствие с Налоговым кодексом России.

На федеральном уровне с 1 января 2025 года увеличивается ставка налога на имущество физических лиц с 2% до 2,5% для объектов налогообложения, кадастровая стоимость каждого из которых превышает 300 млн рублей.

По данным УФНС по Удмуртии, в Ижевске четыре таких объекта. Владельцами их являются физические лица. Прогнозная сумма налога по новой ставке составит порядка 23 млн руб. за 2025 год. Сумма дополнительных доходов в бюджет составит 4,6 млн рублей.

12:30, 14 ноября, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
384
0
#Ижевск\n#налоги