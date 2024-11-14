Гордума Ижевска повысила ставку налога на имущество для физлиц

Ижевск. Удмуртия. Гордума Ижевска внесла изменения в своё решение «О налоге на имущество физических лиц на территории города». Принятый на сессии 14 ноября проект был разработан с целью приведения в соответствие с Налоговым кодексом России.

На федеральном уровне с 1 января 2025 года увеличивается ставка налога на имущество физических лиц с 2% до 2,5% для объектов налогообложения, кадастровая стоимость каждого из которых превышает 300 млн рублей.

По данным УФНС по Удмуртии, в Ижевске четыре таких объекта. Владельцами их являются физические лица. Прогнозная сумма налога по новой ставке составит порядка 23 млн руб. за 2025 год. Сумма дополнительных доходов в бюджет составит 4,6 млн рублей.