Обвиняемого в подстрекательстве должностного лица УФНС выпустили из-под домашнего ареста в Удмуртии

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске суд изменил меру пресечения в отношении обвиняемого в подстрекательстве должностного лица. Об этом сообщает судейское сообщество Удмуртии.

Напомним, по версии следствия, в январе 2024 года обвиняемый уговорил замначальника контрольно-аналитического отдела УФНС России по Удмуртии передать ему конфиденциальные сведения одной из коммерческих организаций. Это позволило компании избежать доначисления налогов в размере 1,6 млн рублей. Ранее суд отправил фигуранта под домашний арест.

В судебном заседании обвиняемый и его защитник не возражали против удовлетворения ходатайства о смене меры пресечения.

Заслушав мнения участников процесса, суд изменил мужчине меру пресечения с домашнего ареста на запрет определённых действий, с установлением ряда ограничений.