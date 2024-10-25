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Обвиняемого в подстрекательстве должностного лица УФНС выпустили из-под домашнего ареста в Удмуртии

12:40, 25 октября, 2024
Михей Кузнецов
журналист
Обвиняемого в подстрекательстве должностного лица УФНС выпустили из-под домашнего ареста в Удмуртии
12:40, 25 октября, 2024
Михей Кузнецов
журналист
52
0
#налоги\n#мера пресечения\n#суды
Источник фото: Объединенная пресс-служба судов Удмуртии
52
0

По данным следствия, он уговорил замначальника контрольно-аналитического отдела передать конфиденциальные сведения.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске суд изменил меру пресечения в отношении обвиняемого в подстрекательстве должностного лица. Об этом сообщает судейское сообщество Удмуртии.

Напомним, по версии следствия, в январе 2024 года обвиняемый уговорил замначальника контрольно-аналитического отдела УФНС России по Удмуртии передать ему конфиденциальные сведения одной из коммерческих организаций. Это позволило компании избежать доначисления налогов в размере 1,6 млн рублей. Ранее суд отправил фигуранта под домашний арест.

В судебном заседании обвиняемый и его защитник не возражали против удовлетворения ходатайства о смене меры пресечения.

Заслушав мнения участников процесса, суд изменил мужчине меру пресечения с домашнего ареста на запрет определённых действий, с установлением ряда ограничений.

12:40, 25 октября, 2024
Михей Кузнецов
журналист
52
0
#налоги\n#мера пресечения\n#суды