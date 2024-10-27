Удмуртия перечислила в консолидированный бюджет России 373 млрд рублей с начала 2024 года

Ижевск. Удмуртия. За период с января по сентябрь 2024 года налогоплательщики из Удмуртии перечислили в консолидированный бюджет Российской Федерации 373 млрд рублей. Об этом сообщает УФНС России по Удмуртской Республике.

Количество налоговых денег увеличилось на 111 млрд рублей или 42,1% по сравнению с тем же периодом в прошлом году.

При этом в федеральный бюджет ушло 291 млрд рублей или 78% от общей суммы, а в бюджет Удмуртии – 82 млрд или 22%.

Среди основных видов налогов больше всего в бюджет России поступило денег за пользование природными ресурсами – 209 млрд рублей или 56% от общего объёма поступлений. Налог на добавленную стоимость принёс казне 76 млрд или 20,3%. Налог на доходы физических лиц – 33 млрд или 9%. Налог на прибыль организаций – 31 млрд или 8,4%. Налог на имущество – 7 млрд рублей или 1,9%. Налог на акцизные и подакцизные товары – 5 млрд или 1,2%. Прочие налоги и сборы в сумме принесли 11 млрд или 3,2%.

Чуть иначе формируется консолидированный бюджет Удмуртии: поступления от налога на доходы физических лиц составили 33 млрд рублей или 40,3%. Налог на прибыль организаций принёс 27 млрд или 32,8%. Налоги на имущество принесли 7,2 млрд или 8,8%. Акцизы и подакцизные товары – 4 млрд или 5,1%. Прочие налоги и сборы – 10,6 млрд или 13%.