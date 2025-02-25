Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии в три раза повысили ставку за один процессинговый центр букмекеров. Госсовет республики на сессии 25 февраля привёл в соответствие региональный закон с федеральной нормой.

«В действующей редакции Закона Удмуртской Республики № 48-РЗ налоговая ставка за один процессинговый центр интерактивных ставок букмекерской конторы установлена в размере 3 млн рублей. Проектом закона предлагается увеличить ставки налога на игорный бизнес на территории Удмуртской Республики за один процессинговый центр интерактивных ставок букмекерской конторы и установить её в размере 10 млн рублей. Уточняю, что ежегодно от всех операторов игорного бизнеса в бюджет республики поступает более 2 млн рублей в год», — доложил коллегам зампредседателя Госсовета УР Наиль Мухамедзянов.

47 депутатов парламента республики поддержали его.