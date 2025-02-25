Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии с 1 апреля начнёт действовать специальный налоговый режим «Автоматизированная упрощенная система налогообложения». Проект представила Госсовету республик министр экономики УР Анна Слугина.

«Данный режим был введён в качестве эксперимента на территории четырёх регионов России с 1 июля 2022 года: Москва, Московская и Калужская области, Республика Татарстан. С 1 января 2025 года данный эксперимент может быть введён на территории других субъектов страны. Мы этой возможностью воспользовались. С 1 апреля 2025 года предлагаем установить режим АвтоУСН в Удмуртии», — обратилась министр к парламенту.

Среди обязательных условий должно быть следующее. У организации и ИП работников — до пяти человек, доход не превышает 60 млн рублей в год, остаточная стоимость остальных средств не превышает 150 млн рублей.

Ставки предложены: 8% с «доходов» и 20% с «доходов минус расходы». Повышенная ставка обусловлена упразднением страховых взносов на работников и самого предпринимателя.

«Выгода для налогоплательщика — упраздняется 10 форм отчётности. Отменяется книга учётов и расходов, автоматический учёт в личном кабинете. Все расчёты производятся безналично через уполномоченные банки. Все налоги НДФЛ также исчисляются автоматически», — пояснила Анна Слугина.

Депутаты приняли закон сразу в двух чтениях.