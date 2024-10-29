В Удмуртии определили основные направления налоговой политики региона на 2025 год

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии определены основные направления бюджетной и налоговой политики республики на 2025 и на плановый период 2026 и 2027 годов. Соответствующий документ опубликован на сайте главы и правительства Удмуртской Республики.

В документе даётся динамика основных показателей бюджета Удмуртии, а также озвучиваются основные направления налоговой политики региона на будущий год:

Проведение мероприятий, направленных на повышение уровня собираемости налогов, а также снижение теневого сектора экономики.

Повышение качества администрирования доходов бюджета Удмуртии.

Повышение налогового потенциала за счёт стимулирования деловой активности предприятий и организаций региона.

Оптимизация налоговых льгот и иных преференций, их перераспределение на основе мониторинга экономического эффекта.

Поддержка приоритетных отраслей экономики и организаций малого и среднего бизнеса.

Более эффективное использование и управление имущественным комплексом и земельными ресурсами.