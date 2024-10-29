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В Удмуртии определили основные направления налоговой политики региона на 2025 год

11:35, 29 октября, 2024
Роман Перевощиков
журналист
В Удмуртии определили основные направления налоговой политики региона на 2025 год
11:35, 29 октября, 2024
Роман Перевощиков
журналист
16
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#налоги\n#финансы
Источник фото: pxhere.ru
16
0

Приоритетом остаётся стабильное функционирование налоговой системы.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии определены основные направления бюджетной и налоговой политики республики на 2025 и на плановый период 2026 и 2027 годов. Соответствующий документ опубликован на сайте главы и правительства Удмуртской Республики.

В документе даётся динамика основных показателей бюджета Удмуртии, а также озвучиваются основные направления налоговой политики региона на будущий год:

Проведение мероприятий, направленных на повышение уровня собираемости налогов, а также снижение теневого сектора экономики.

Повышение качества администрирования доходов бюджета Удмуртии.

Повышение налогового потенциала за счёт стимулирования деловой активности предприятий и организаций региона.

Оптимизация налоговых льгот и иных преференций, их перераспределение на основе мониторинга экономического эффекта.

Поддержка приоритетных отраслей экономики и организаций малого и среднего бизнеса.

Более эффективное использование и управление имущественным комплексом и земельными ресурсами.

11:35, 29 октября, 2024
Роман Перевощиков
журналист
16
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#налоги\n#финансы