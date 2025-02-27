Ижевск. Удмуртия. В Ижевске 26 февраля 2025 года прошло заседание комиссии по налоговым и арендным долгам бизнеса. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

На повестке дня находились 25 организаций и ИП, которые имели долги по налоговым платежам, а также долги за аренду муниципальной собственности.

«С неплательщиками, пришедшими на заседание, согласовали условия и сроки погашения образовавшейся задолженности. Большинство из них заинтересовано урегулировать свою задолженность в досудебном порядке и продолжить свою деятельность», – говорится в сообщении.

Всего за неполные два месяца 2025 года компании-должники из Ижевска вернули в бюджеты всех уровней 55 млн рублей, в том числе погасили задолженность перед городом на сумму 1,6 млн рублей.

Также в пресс-службе сообщили, что претензионно-исковая работа в отношении злостных неплательщиков продолжается.