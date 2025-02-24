Ижевск. Удмуртия. Налогоплательщики Удмуртии перечислили в консолидированный бюджет России около 35 млрд рублей за январь 2025 года. Это на 5 млрд рублей больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает УФНС России по Удмуртии.

Отмечается, что в федеральный бюджет мобилизовано 30 млрд рублей, а оставшиеся 5 поступили в консолидированный бюджет республики.

Из этой суммы большая часть, перечисленная в российский бюджет, поступила в виде платежей за пользование природными ресурсами — 19 млрд рублей (55% от общей суммы). При этом в бюджет Удмуртии больше всего денег поступило из налога на доходы физлиц — 2,3 млрд рублей (44,1% от общей суммы).

Отмечается, что доходная часть республиканского бюджета выросла на 18,1% по сравнению с январем 2024 года.