Ижевск. Удмуртия. Управление Росреестра по Удмуртии опубликовало разъяснения по новым нормам налогообложения относительно построек на дачных участках. Ранее в соцсетях появилась непроверенная информация, что теперь жителям придётся платить налоги за любые капитальные постройки на своих участках, включая сараи и туалеты.

«Появились сообщения о том, что с 1 марта 2025 года в России якобы ввели обязательный налог на отдельные капитальные строения, расположенные на территории дачных участков (дома, бани, гаражи и т.д.). В частности, отмечалось, что объекты с капитальным фундаментом необходимо зарегистрировать в Росреестре, иначе Федеральная налоговая служба сама назначит налог и штраф за уклонение от декларирования. Обращаем ваше внимание, что данные сообщения не соответствуют действительности», — отметили в госоргане.

Жителям Удмуртии напомнили, что с 1 марта 2025 года вступили в силу два федеральных закона:

- Закон № 307-ФЗ определяет, что такое освоение земельных участков, которые расположены в границах населённых пунктов, садовых и огородных земельных участков, и устанавливает сроки, когда нужно приступить к их использованию;

- Законом № 487-ФЗ вводится принцип «построил – оформи», в соответствии с которым эксплуатировать построенные здания и сооружения можно будет только после возникновения прав на них.

«Однако данные законы не предусматривают введение новых налогов в отношении объектов капитального строительства, новых методов их исчисления, а также новых видов ответственности либо штрафов за неиспользование земельных участков. Порядок налогообложения хозпостроек был установлен Налоговым кодексом ранее и действует без изменений. Соответствующие разъяснения ранее уже давала ФНС», — подытожили в Росреестре.