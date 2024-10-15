В Удмуртии могут облегчить жизнь предпринимателям в части применения кассовой техники

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске прошла трёхсторонняя встреча заместителя председателя Госсовета Удмуртии Наиля Мухамедзянова, Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Удмуртии Олега Овчинникова и заместителя руководителя Управления Федеральной налоговой службы Александра Матвеева. Об этом сообщает пресс-служба Госсовета региона.

В ходе встречи прорабатывался вопрос улучшения законодательства региона касательно использования контрольно-кассовой техники.

Согласно федеральному закону, срок действия фискального накопителя составляет от 13 до 36 месяцев. Исходя из технических характеристик, фискальный накопитель может хранить 250 тыс. чеков, то есть он рассчитан на 230 чеков в день.

Малый и средний бизнес в день печатает от 10 до 40 чеков, однако платить за фискальные накопители должен полную сумму.

«Многие предприниматели не успевают израсходовать запас памяти фискального накопителя, но вынуждены нести значительные затраты на его покупку и замену, чтобы работать в рамках закона», – рассказывает Александр Матвеев.

Исправить это неудобство предлагается увеличением срока действия фискального накопителя.