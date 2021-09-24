В Удмуртии для легковых автомобилей повысят цены на проезд по камскому мосту

Рост составит 20 рублей.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии с 1 ноября для легковых автомобилей вырастет цена на проезд по мосту через реки Кама и Буй. Об этом сообщила пресс-служба региональной инвестиционной компании.

Тариф для легковых автомобилей не менялся с 2019 года, стоимость проезда по мосту в одну сторону составляет 270 рублей. С ноября 2021 года цену поднимут до 290 рублей.

До 2016 года водители более часа ждали паром, так как другого способа перебраться через Каму в районе Камбарки не было. Стоимость паромной переправы для малолитражки была 250 руб.

За текущий год это второе изменение в тарифах. Ранее, 1 июня, перемены коснулись только коммерческого транспорта. Сейчас планируемая регулировка стоимости проезда коснется только легковых автомобилей.