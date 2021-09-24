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В Удмуртии для легковых автомобилей повысят цены на проезд по камскому мосту

17:00, 24 сентября, 2021
Екатерина Сентемова
В Удмуртии для легковых автомобилей повысят цены на проезд по камскому мосту
17:00, 24 сентября, 2021
Екатерина Сентемова
149
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#Удмуртия\n#мост\n#Кама\n#проезд\n#цены\n#автомобиль\n#Камбарка
Фото: ИА "Сусанин"
149
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Рост составит 20 рублей.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии с 1 ноября для легковых автомобилей вырастет цена на проезд по мосту через реки Кама и Буй. Об этом сообщила пресс-служба региональной инвестиционной компании.

Тариф для легковых автомобилей не менялся с 2019 года, стоимость проезда по мосту в одну сторону составляет 270 рублей. С ноября 2021 года цену поднимут до 290 рублей. 

До 2016 года водители более часа ждали паром, так как другого способа перебраться через Каму в районе Камбарки не было. Стоимость паромной переправы для малолитражки была 250 руб.

За текущий год это второе изменение в тарифах. Ранее, 1 июня, перемены коснулись только коммерческого транспорта. Сейчас планируемая регулировка стоимости проезда коснется только легковых автомобилей.

17:00, 24 сентября, 2021
Екатерина Сентемова
149
0
#Удмуртия\n#мост\n#Кама\n#проезд\n#цены\n#автомобиль\n#Камбарка
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