Камбарка. Удмуртия. В Камбарском районе определились с подрядчиком, который займется отловом бездомных животных. Контракт заключен Центром поддержки бездомных животных «Мягкие лапки». Об этом сообщила администрация Камбарского района.

Исполнитель приступит к работе уже в начале марта. Однако в администрации подчеркивают, что проблема бродячих собак нередко создается самими жителями. На улицах района бегает много собак в ошейниках, то есть имеющих хозяев. Это значит, что не все владельцы соблюдают правила содержания питомцев.

В администрации напоминают, что за бесконтрольное нахождение домашнего животного вне мест содержания предусмотрен административный штраф. Жителей просят держать собак во дворах, не отпускать их гулять без присмотра, выгуливать только на поводке и в наморднике.