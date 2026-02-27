Закрыть
#Удмуртия #Ижевск #Можга
В Камбарском районе нашли подрядчика для отлова бездомных собак

17:14, 27 февраля, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
#Камбарка\n#Удмуртия\n#бездомные животные
Источник фото: ИА «Сусанин»
С 1 марта к работе приступит Центр поддержки бездомных животных «Мягкие лапки».

Камбарка. Удмуртия. В Камбарском районе определились с подрядчиком, который займется отловом бездомных животных. Контракт заключен Центром поддержки бездомных животных «Мягкие лапки». Об этом сообщила администрация Камбарского района.

Исполнитель приступит к работе уже в начале марта. Однако в администрации подчеркивают, что проблема бродячих собак нередко создается самими жителями. На улицах района бегает много собак в ошейниках, то есть имеющих хозяев. Это значит, что не все владельцы соблюдают правила содержания питомцев.

В администрации напоминают, что за бесконтрольное нахождение домашнего животного вне мест содержания предусмотрен административный штраф. Жителей просят держать собак во дворах, не отпускать их гулять без присмотра, выгуливать только на поводке и в наморднике.

