Камбарка. Удмуртия. Жители района железнодорожного вокзала в Камбарке скоро смогут пользоваться высокоскоростным интернетом. Администрация района сообщила о старте проекта по строительству волоконно-оптической линии связи.

Подрядчик уже определен, контракт на проведение работ заключен. Как только позволят погодные условия, строители приступят к прокладке сетей. Завершить проект и подключить новые линии планируется уже к осени этого года.