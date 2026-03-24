В Камбарке задержали женщину, которая топором повредила автомобиль подруги бывшего сожителя

11:40, 24 марта, 2026
Максим Александров
#Камбарка\n#дебош\n#пьянство
Источник фото: МВД по Удмуртии
Она была пьяна и сделала это из ревности.

Камбарка. Удмуртия. Из-за ревности жительница Камбарки повредила топором автомобиль подруги бывшего сожителя. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Женщина была пьяна. Ночью она несколько раз ударила топором «Хендай Солярис». Поводом стала ревность к бывшему сожителю — автомобиль принадлежит его нынешней подруге.

Полиция возбудила уголовное дело по статье об умышленном повреждении имущества (ч.1 ст.167 УК РФ). Женщине дали подписку о невыезде. Ущерб для владелицы машины подсчитывают.

Дебоширке грозит до двух лет лишения свободы.

