Камбарка. Удмуртия. Из-за ревности жительница Камбарки повредила топором автомобиль подруги бывшего сожителя. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Женщина была пьяна. Ночью она несколько раз ударила топором «Хендай Солярис». Поводом стала ревность к бывшему сожителю — автомобиль принадлежит его нынешней подруге.

Полиция возбудила уголовное дело по статье об умышленном повреждении имущества (ч.1 ст.167 УК РФ). Женщине дали подписку о невыезде. Ущерб для владелицы машины подсчитывают.

Дебоширке грозит до двух лет лишения свободы.