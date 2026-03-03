Закрыть
#Удмуртия
В Удмуртии утвердили состав конкурсной комиссии по выборам главы Камбарского района

12:17, 03 марта, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Источник фото: ИА «Сусанин»
В неё вошли депутат республиканского парламента и представители администрации главы и правительства.

Ижевск. Удмуртия. Глава Удмуртии Александр Бречалов подписал распоряжение о назначении членов конкурсной комиссии по проведению конкурса на должность главы Камбарского района. Документ опубликован на портале Udmurt.ru.

В состав комиссии вошли четыре человека. Среди них — депутат Государственного Совета Удмуртии, генеральный директор АО «Белкамнефть» Дмитрий Арсибеков (по согласованию). Также в комиссию включены начальник Управления по работе с муниципальными образованиями Михаил Бессонов, руководитель Администрации Главы и Правительства региона Александр Журавлёв и начальник Государственно-правового управления Владислав Поджаров.

Напомним, прежний глава района Александр Галанов ушёл в отставку по причине смены рода деятельности

