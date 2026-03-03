Ижевск. Удмуртия. Глава Удмуртии Александр Бречалов подписал распоряжение о назначении членов конкурсной комиссии по проведению конкурса на должность главы Камбарского района. Документ опубликован на портале Udmurt.ru.

В состав комиссии вошли четыре человека. Среди них — депутат Государственного Совета Удмуртии, генеральный директор АО «Белкамнефть» Дмитрий Арсибеков (по согласованию). Также в комиссию включены начальник Управления по работе с муниципальными образованиями Михаил Бессонов, руководитель Администрации Главы и Правительства региона Александр Журавлёв и начальник Государственно-правового управления Владислав Поджаров.

Напомним, прежний глава района Александр Галанов ушёл в отставку по причине смены рода деятельности.