Камбарка. Удмуртия. В Камбарке дополнили маршрутную карту пассажирского автобуса. Об этом сообщила администрация Камбарского района в социальных сетях.

Подрядчик, осуществляющий перевозки на пригородном маршруте «Камбарка-Шолья», также теперь перевозит пассажиров по городскому маршруту. Пока в расписании значатся 4 рейса в будни от железнодорожного вокзала. Цена проезда — 35 рублей.

Напомним, тема пассажирских перевозок в Камбарке и на пригородных маршрутах не первый год вызывает общественный резонанс среди местных жителей.