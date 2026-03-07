Закрыть
В Камбарке продлили маршрут пригородного автобуса до вокзала
13:56, 07 марта, 2026
Константин Ижболдин
журналист
#Камбарка\n#Камбарский район\n#пассажирские перевозки\n#пассажирский автобус
Источник фото: ИА "Сусанин"
Перевозчик на маршруте «Камбарка-Шолья» также занялся перевозкой по городу.

Камбарка. Удмуртия. В Камбарке дополнили маршрутную карту пассажирского автобуса. Об этом сообщила администрация Камбарского района в социальных сетях. 

Подрядчик, осуществляющий перевозки на пригородном маршруте «Камбарка-Шолья», также теперь перевозит пассажиров по городскому маршруту. Пока в расписании  значатся 4 рейса в будни от железнодорожного вокзала. Цена проезда — 35 рублей.

Напомним, тема пассажирских перевозок в Камбарке и на пригородных маршрутах не первый год вызывает общественный резонанс среди местных жителей. 

