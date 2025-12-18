Камбарка, Удмуртия. Глава Камбарского района Александр Галанов уходит в отставку, чтобы сменить род деятельности. Его последний рабочий день в должности — четверг, 18 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе главы и правительства Удмуртии.

Исполнять обязанности главы района до избрания нового руководителя будет первый заместитель главы администрации по социальным вопросам Лариса Ярославцева.

Александр Галанов работал в администрации района более 20 лет. На пост главы муниципального образования он был назначен в 2021 году.

Информация о дальнейших планах Александра Галанова и сроках выборов нового главы района пока не сообщается.

«Сегодня мой последний рабочий день на посту главы Камбарского района. Я решил поменять род деятельности. Большая часть моей жизни отдана родной земле. Это то время, которое навсегда останется в моей памяти. Для меня было честью работать в этой должности. Я люблю наш город и район и рад, что, благодаря Вашей поддержке и Вашему активному участию, за эти годы многое удалось сделать для района и его жителей», — написал на своей странице в VK Александр Галанов.