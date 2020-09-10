В августе в Удмуртии подешевели овощи

При этом апельсины подорожали на 22%.

Ижевск. Удмуртия. В августе в Удмуртии в среднем на 7,4% подешевели овощи. Об этом сообщает в своем отчете Удмуртстат.

Заметнее всего снизились цены на репчатый лук (-22%), картофель (-21%), свежую капусту (-18%), свеклу (-16%), помидоры (-12%) и морковь (-11%). Кроме того, на 4,3% подешевел зеленый чай, на 3,9% – пшено, на 2,9% – шоколад, газированные напитки и кетчуп, на 2,8% – карамель.

При этом апельсины подорожали на 22%, сахар – на 4,5%, овощные консервы для детского питания – на 4%, кулинарные изделия из птицы – на 3,6%, стерилизованное питьевое молоко – на 3,5%, свинина (кроме бескостного мяса) – на 3,5%, пиво зарубежных торговых марок – на 3,2%, ржано-пшеничный хлеб – на 3%.

«В непродовольственном секторе наиболее подорожали ювелирные изделия (на 11%), колготки женские эластичные (на 5,8%)», – говорится в сообщении.

На 4,8% выросли цены на женские платья из полушерстяных или смесовых тканей, на 4,6% – цены на детские подгузники, на 4,2% – цены на платья для школьниц из полушерстяных, смесовых тканей.

В сфере услуг зарегистрировано повышение цен (тарифов) на удаление зуба под местным обезболиванием на 3,1%, установку пластиковых окон – на 3%, проезд в купейном вагоне скорого фирменного поезда дальнего следования - на 2,8%, газ сетевой – на 2,7%.

Общий индекс потребительских цен на товары и услуги в августе 2020 года в Удмуртской Республике составил 99,9%. Продовольственные товары подешевели на 0,7%, непродовольственные товары подорожали на 0,3%, услуги – на 0,2%.