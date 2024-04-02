В Удмуртии лишь 9% кандидатов на получение водительских прав сдали практический экзамен с первого раза

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии за весь 2023 год было принято более 30 тыс. теоретических и более 40 тыс. практических экзаменов на получение водительских прав. Об этом журналистам сообщил заместитель начальника отдела надзора управления Госавтоинспекции по Удмуртии Андрей Трубачев.

Около 32% кандидатов на получение прав в прошлом году сдали теоретический экзамен с первого раза. На пересдачу практики отправили около 91% сдающих.

За 1 квартал 2024 года в Удмуртии приняли 4 533 теоретических экзамена. С первой попытки сдали около 40%. Количество принятых практических экзаменов составляет 9 375. Около 9% прошли с первой попытки. Общий процент по республике успешно сданных экзаменов — 30%.